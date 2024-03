Pedagogas Miša Jakobas – apie Lietuvą ir visą pasaulį drebinančias problemas: labiausiai bijau dviejų dalykų

Sumaištis Lietuvos švietimo sistemoje

Apart pasaulinių tragedijų, M. Jakobas pokalbio metu palietė ir opiausias Lietuvos problemas. Štai pastaruoju metu daug diskutuojama apie mūsų šalies švietimo kokybę, o jaunuoliai dažnai nuogąstauja, kad net ir išlaikyti tarpinius atsiskaitymus jiems jau yra per sunku. Savo įžvalgomis šioje vietoje pasidalijo pedagogas.

„Žinote, visada reikia būti vaikų pusėje. Kada mūsų moksleiviai skundžiasi, kad galbūt uždavinio sąlygos buvo nepamatuotos arba uždaviniai per daug sunkūs, į tai reikia atkreipti dėmesį. Kodėl viskas taip gaunasi? Manau, kad mes labai skubame. Skubame ir per skubėjimą padarome daug klaidų. Aš manau, kad nereikėjo iš karto pulti visus dalykus patikrinti. Gal reikėjo pamėginti vieną ar kitą dalyką, kitais metais – dar plius koks nors dalykas. Per skubėjimą mes padarėme klaidų“, – teigė M. Jakobas.