Paviešintos daugybę diskusijų sukėlusios vienuoliktokų patikrinimo užduotys: pabandykite išspręsti

„Žinia, sakyčiau, yra labai paprasta: pirmiausia, atsiprašome už tai, kokios buvo užduotys. Suprantame, kiek jums tai streso ir įtampos sukėlė. Vadybiškai mes tikrai išspręsime, kad nenukentėtumėte nuo to, kad galimai buvo nekorektiškos (tą dar reikia ištirti ir pripažinti) užduotys. Bet tos emocijos, kurią patyrėte, mes nesugrąžinsime. Noriu tik palinkėti pasitikėjimo švietimo sistema. Jeigu yra ir daromos klaidos, jos bus pripažįstamos, taisomos, ir sieksime, kad būtų įvertinta objektyviai, ir nei vienas vaikas dėl to nenukentėtų dėl stojimų ir kitų dalykų. Dėl emocinio nukentėjimo tai to nesugrąžinsime, dėl to labai atsiprašome“, – sakė G. Jakštas atėjęs pakalbėti su žurnalistais prie ministerijos, kur turėjo vykti moksleivių protestas, bet į jį protestuotojai neatėjo.