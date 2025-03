Pasienyje su Baltarusija – netikėtas incidentas

„Turiu informaciją, kad viskas įvyko korektiškai ir be jokio pasipriešinimo ar protestų jie sugrįžo atgal į Baltarusiją, supratę, kad negali patekti į Lietuvą, – kalbėjo jis, o paklaustas apie tai, kaip reikia pateikti prieglobsčio prašymą, atsakė. – Yra terminas paprašyti prieglobsčio, turėtų būti aiškiai išreikšta, matytųsi, kad žmogui tikrai to prieglobsčio reikia. Kiekviena situacija individuali. Šiuo atveju to nebuvo.“