Partijų požiūris į verslo reguliavimą: deklaruojami siekiai ne visada dera tarpusavyje

Apie nuoseklaus dereguliavimo poreikį visose srityse kalbama Laisvės partijos programoje: „Nustatysime konkrečius tikslus sumažinti administracinę naštą ir prisitaikymo išlaidas visoms valstybės institucijoms ir jų pavaldžių įstaigų vadovams.“ Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) žada į verslą kontroliuojančių institucijų tikslus įrašyti ekonomikos augimo kriterijų. Dėl to, anot konservatorių, institucijos turėtų galvoti ne tik apie apsaugojimo sukuriamą naudą, bet ir apie tai, ar reguliavimas „sukels įmanomai mažesnę žalą“. Be to, valdininkai turėtų nuolat rūpintis, kad būtų atsakingi už nuolatinį savo srities priežiūros ir teisės aktų gerinimą. Tai leistų nukreipti verslo ir institucijų dėmesį bei išteklius į tikrai produktyvią veiklą.