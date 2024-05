Panevėžio advokatas bandė atsisakyti Zamolskio gynybos, skundėsi, kad patiria įžeidinėjimus

Teismas supranta, kad kaltinamojo elgesys su gynėju nėra tinkamas, tačiau kištis į kliento ir gynėjo santykius teismas neturi jokios kompetencijos. Be to, byla artėja prie pabaigos ir šioje proceso stadijoje spręsti klausimą dėl advokato pakeitimo be rimtos priežasties teismas neturi pagrindo“, – Eltai teigė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė.