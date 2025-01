Nupuoštoms eglutėms sostinėje paruošta – daugiau nei 100 surinkimo taškų

Vilniaus savivaldybė gyventojams primena, kad paliekant eglutes joms skirtose specialiose aikštelėse gyventojai turi pasirūpinti, kad Kalėdų medeliai būtų nupuošti, be plastiko ar pakavimo plėvelės, šiukšlių maišų. Tuo metu jei per žiemos šventes džiuginusi eglutė buvo įsodinta į vazoną, ją aikštelėje reikėtų palikti be vazono.