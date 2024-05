Nematoma kariuomenės kūrėjo gyvenimo pusė: po įvykių Vingio parke – baisūs kaltinimai

Apie tai, kad paauglė patyrė seksualinę prievartą , pareigūnams pranešė šeimynos, kurioje ji gyvena, vadovai. Tai, ką jiems papasakojo nepilnametė, kaip reikiant šokiravo ne tik socialinius darbuotojus – apie santykius su R. Seniučiu paauglė sutiko papasakoti ir tyrimą pradėjusiems policijos tyrėjams, ir vėliau ją apklausiusiam ikiteisminio tyrimo teisėjui. Į šią apklausą R. Seniutis neatėjo, nors ir buvo kviečiamas pasiklausyti, ką kalba jo auka, taip pat, jeigu būtų norėjęs, per teisėją būtų galėjęs jai užduoti klausimų.

Neįtikėtina, bet su nepilnamete R. Seniutis Vingio parke susitikinėjo po Vilniaus miesto apylinkės teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos – vyras buvo nuteistas dėl to, kad su ta pačia mergaite tenkino lytinę aistrą, tiesa, abipusiu susitarimu, tačiau tuo metu ji dar nebuvo sulaukusi šešiolikos metų. Be to, pas jį buvo buvo rasta pornografijos su seksualiai išnaudojamais vaikais.