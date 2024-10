Nausėdos patarėjas įvertino Landsbergio sprendimą: prezidentas nėra atsakingas už jauno daigelio auginimą

– Vienas labai aišku – socialdemokratai yra formuojanti jėga ir jie formuos koaliciją. Be jų jokia valdančioji jėga iš esmės yra neįmanoma. Nuo jų priklausys, kaip viskas atrodys. Toliau yra 3-4 baziniai variantai su įvairiais niuansais. Kažkas iš tų keturių variantų greičiausiai įvyks. Vienas variantas – socialdemokratai, „Vardan Lietuvos“ bandys prisijungti atskirus pavienius Seimo narius. Tada ir dviem partijoms pavyktų sudaryti daugumą. Ji nebūtų didelė, bet būtų dauguma. Antras variantas, apie kurį pastarąsias kelias savaites daugiausiai sukosi kalbų – tai trijų partijų koalicija su „valstiečiais“. Trečias variantas – tai koalicija be „valstiečių“, bet su liberalais. Šį variantą dažniausiai akcentuoja partija „Vardan Lietuvos“. Ketvirtas variantas – jei socialdemokratams visi kels per daug reikalavimų ar ultimatumų, jie tada gali spjauti į visus mažesnius koalicijos partnerius ir bandyti sudaryti valdančiąją koaliciją su „Nemuno aušra“. Matematinių variantų yra pačių įvairiausių.