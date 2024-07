Nausėda tikisi, kad premjerė artimiausiu metu pateiks Lietuvos kandidato į EK pavardę

„Europos Komisijos prezidentė dar nėra išrinkta, ji bus išrinkta, geriausiu atveju (…) liepos 18 d., jeigu neklystu. Tai komisijos prezidentė yra orientuota į tą rezultatą, kuris bus užfiksuotas liepos viduryje. Tada, be jokios abejonės, jau prasidės labiau konkretus darbas. Iki to laiko, be jokios abejonės, mes turime pateikti savo kandidatą – ir gal net ne vieną“, – nurodė šalies vadovas.