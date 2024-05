Nausėda save mato ne tik prezidento poste: užsimena apie dar vienus rinkimus

– Prezidente, atsiprašau, kad pertraukiu – bet dėl to ir kritikos sulaukdavote. Galima ne vieną sprendimą įvardinti, kur ir apžvalgininkai, ir tie patys oponentai Seime keldavo klausimą, kodėl prezidentas tam tikrus sprendimus matuoja apklausomis arba bendromis gyventojų nuotaikomis.

– Jie norėjo taip pateikti, jie taip ir pateikė. Niekas taip sprendimų nepriima, kad iš pradžių organizuotų apklausą, o po to darytų sprendimus. Iš viso į tą kritiką nustojau jausmingai reaguoti, nes aš suprantu, kad tai yra nuolatinis kiekvieno politiko palydovas. Ir čia kalbame toli gražu ne tik apie mane. Kaip jūs žinote, kritikuojama ir premjerė, ir Seimo pirmininkė, ir kas tik nekritikuojamas Lietuvoje. Viskas tvarkoje. Svarbiausia žinoti, ką darai, ką nori padaryti. Aš manau, kad jei antroji kadencija bus, aš turėsiu kur kas palankesnę aplinką ir bendradarbiavimo galimybes su kitomis valdžios institucijomis siekti – nuskambės banaliai – gerovės valstybės tikslų. Aš tais tikslais tikiu, štai kodėl mes nerengiame kažkokios skambios naujos programos, kuri vėl bandytų privilioti rinkėją. Mes tiesiog sąžiningai ir nuoširdžiai sakėme žmonėms, kad taip, mes norėjome pasiekti gerovės valstybės tikslų, sumažinti atotrūkius tarp žmonių grupių. Kai kur pavyko, kai kur pavyko mažiau. Bet mes ketiname tai tęsti ir toliau. Matome palankias galimybes padaryti per antrąją kadencijoje net daugiau, nei padarėme per pirmąją.