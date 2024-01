Nausėda perspėja dėl taikos derybų rizikos: Rusijai reikia tik vieno

„Taip pat labai svarbu priartinti Ukrainą NATO link. (…) Mes puikiai prisimename Vilniaus viršūnių susitikimą. Neabejoju, kad Lietuva pasiskirsčiusi į dvi dalis. (…) Aš manau, kad buvo padaryta maksimumas to, ką buvo galima padaryti. Jeigu bus galima padaryti daugiau, tai bus padaryta Vašingtono viršūnių susitikime, tačiau tai nebus automatiška. Tam reikia įdėti labai daug pastangų“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Jau 2019 m. pasakiau, kad mums reikia psichologiškai rengtis tam, kad Lietuva taps grynoji mokėtoja į ES biudžetą, ir mums jau nuo to recipiento mastysenos reikia pamažu pereiti prie to. Tai nebūtinai reiškia, kad visais klausimas mes jau viską finansuosime. Be abejo mums reikia toliau aktyviai dalyvauti tokiose programose kaip „Europos horizontas“, vystomasis bendradarbiavimas. Net neabejoju, kad šitą darysime“, – sakė G. Nausėda.