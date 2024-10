Naujasis policijos vadovas Paulauskas sieks didinti ir pareigūnų gretas: ambicija – iki 600 tarnautojų per kadenciją

„Reikia įvertinti tai, kad tie trūkstami 1,5 tūkst. pareigūnų neatsiras per vienerius ar dvejus metus. Reikia būti realistais. Manyčiau, jeigu bus didėjimas bent jau po 100–200 pareigūnų per metus, nes kol kas to nebuvo jau daug metų, jau būtų neblogas pasiekimas. Manyčiau, kad (...) jeigu per kadenciją, per penkerius metus pavyktų bent jau policijos bendruomenę padidinti, na, 500–600 pareigūnų, manau, kad tai būtų tikrai didelė darbo atsvara“, – LRT televizijai penktadienį sakė A. Paulauskas.