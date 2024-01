Naujajam Trakų nacionalinio parko direktoriui – šaltas dušas Seime: aiškinosi dėl bandymų įteisinti Dekanidzės dvarą

Taip pat jis atsakė į kaltinimus dėl planų Trakuose iškirsti medžius.

Be to, jis paaiškino, kaip buvo dėl A. Skardžiaus sutuoktinei išduoto statybos leidimo: „Trečias epizodas, kuris čia nuolat minimas, statybos leidimas Aukštadvario regioniniame parke. Pradėsiu nuo to, kad administracijos direktorius statybos leidimų neišduoda. Bent jau Trakų rajono savivaldybėje nedalyvauja statybos leidimo išdavime. Vienintelė procedūra, kurioje dalyvavau, tai koreguojant detalųjį planą. Kai detaliajame plane koreguojami neesminiai sprendiniai, Teritorijų planavimo įstatymas leidžia tai daryti techninio projekto metu. Juos derino teritorijų planavimo komisija, sudaryta iš įvairių institucijų atstovų, kurie tikrina tą detalųjį planą.