Namų netekę žmonės pagalbos nesulaukia, nes per daug uždirba: Klaipėdoje vis dar stovi griuvėsiai

Trys gaisrai skirtingo masto, tačiau finalas tas pats – žmonės liko be namų. Tik problemą skirtingos savivaldybės sprendžia nevienodai. Vilniuje prireikė kelių mėnesių, nes teko atstatyti dalį daugiabučio. Palangoje keturbutis baigiamas atnaujinti vos per du mėnesius. Per tą patį laikotarpį Klaipėdoje be stogo likęs pastatas beveik nepakito, yra merkiamas lietaus, o pagalba žmonėms skiriama tik griežtai pagal numatytas taisykles visiems.