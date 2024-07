N-18. Nematoma Lietuva: motina 5-metį sūnų pavertė savo seksualiniu partneriu

Motinai iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas taip pat nusprendė jai skirti 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bet jos vykdymą atidėjo 1 metams be intensyvios priežiūros. Per bausmės atidėjimo laikotarpį motina įpareigota pradėti dirbti arba mokytis, arba būti registruota Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be jos priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, taip pat jai uždrausta be gydytojo paskyrimo nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Tai standartiniai draudimai, numatyti įstatyme.