Motiną įsiutino, kad ir su korepetitoriumi vaiko pažanga – minimali: geriau mokės pinigus, nei pataikaus mokytojai

„Kai veiki pagal tas procedūras, dažniausiai kuruojantis ugdymą pavaduotojas ateina tikrinti pamokos su to dalyku specialistu. Jis neateina vienas, jeigu nėra to dalyko specialistas. Jeigu pavaduotojas ir nėra to dalyko specialistas, jis pasiima kitą kolegą mokytoją.