Moteris su negalia į prekybos centro tualetą pateko tik po ilgų derybų

Tualetas yra, priėjimo prie jo – ne

„Apžiūrėję seniūnijos patalpas, įsitikinome, kad norint pasinaudoti tualetu, reikia praeiti pro biblioteką, kuri paprastai būna užrakinta, o ant durų nėra jokios informacijos, nei kur gauti raktą, nei apskritai, kaip patekti į tualetą. Be to, pastebėjome, kad koridoriuje yra pakyla be nuožulnaus užvažiavimo ant jos, tad asmenys su judėjimo negalia iki tualeto išvis nenukeliautų“, – sakė Tarnybos teisininkė Lina Cicėnaitė.