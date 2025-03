Mockus tikina, jog yra pavaldus tik premjerui: ministrai nederina jokių klausimų nei per partijas, nei per atskirus politikus

„Aš tik pasakysiu, kaip teisingumo ministras, kaip teisininkas – pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, jos 96 straipsnį, ministrai po priesaikos yra tiesiogiai pavaldūs ministrui pirmininkui. Visų ministrų, ne tik mano, bet visų ministrų tiesioginis bendravimas, visų klausimų derinimas vyksta su ministru pirmininku, betarpiškai. Mes, Vyriausybės nariai, nederiname jokių klausimų nei per partijas, nei per atskirus politikus – kaip ir Konstitucijoje parašyta, viskas vyksta derinant per ministrą pirmininką“, – LRT radijui trečiadienį sakė R. Mockus.