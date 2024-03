Mišką iškirtusio ministro Gentvilo laukia šaltas dušas: pasigirdo klausimas dėl atsistatydinimo

„Tokia situacija: be aplinkos ministro valdoje paliktų gilių provėžų, medieną rangovai traukė per kaimyno valdą. Tada pasidarė tiltą per griovį (kaimyno valdoje) ir per lauką. Ten kur buvo tiltas, kadangi rangovas buvo žioplas, sugebėjo griovio krantus-šlaitus sugriauti. Baigus darbą liko didžiulis bardakas.

Su Delfi bendravę nevyriausybininkai aiškino pastebėję, kad po kirtimų aplinkos ministro miške liko gilios provėžos, sugadintas miško kelias, neteisingai naudotos valksmos. Tačiau juos labiausiai nustebino tai, kad miško kelias sugadintas ir kaimyniniame sklype, be to, ten suniokotas ir griovys.

Per didelės provėžos, netaisyklingos miško valksmos, sugadintas kelias. Tai gana rimti pažeidimai, už kuriuos miško savininkus Aplinkos apsaugos departamentas baudžia“, – Delfi teigė vietoje apsilankę visuomenininkai.

Be to, S. Gentvilo prašoma atsakyti, ar jis neketina pasitraukti iš ministro pareigų tuo metu, kai jam pavaldus Aplinkos apsaugos departamentas atlieka tyrimą.

„Ši 8 ha miško valda yra ūkinis IV grupės miškas, itin drėgnas ir užpelkėjantis. Dėl šiltų žiemų pajūryje pastaruoju laikotarpiu nebeliko įšalo laikotarpių. Minėtas plynas kirtimas 1,5 ha biržėje atliktas tinkamiausią 2022 m. žiemos mėnesį – gruodį. Miško masyve nėra vidaus miško kelių. Nei mano, nei kaimyno miške niekada nebuvo jokio kelio. Jei turimos omenyje miške esančios proskynos, per jas mediena nebuvo vežama. Mediena buvo gabenama per valksmus, kuriuose naudotos miško kirtimo atliekos. Mediena gabenta ir per kaimyno ankstesnio kirtimo valksmą, kuris jau buvo provežėtas ir kurio nuotrauka yra pridėta.

Šlapioje miško paklotėje esančios provėžos miške nedžiugina ir manęs paties, bet su rangovu yra sutarta jas sutvarkyti šį pavasarį, kai vyks miško atsodinimas kirtime.