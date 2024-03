Ministrui Gentvilui Seime klausimai dėl iškirsto miško: atsakė, kodėl senelio mišką išguldė plynai

Su Delfi bendravę nevyriausybininkai aiškino pastebėję, kad po kirtimų aplinkos ministro miške liko gilios provėžos, sugadintas miško kelias, neteisingai naudotos valksmos. Tačiau juos labiausiai nustebino tai, kad miško kelias sugadintas ir kaimyniniame sklype, be to, ten suniokotas ir griovys.

„Tokia situacija: be aplinkos ministro valdoje paliktų gilių provėžų, medieną rangovai traukė per kaimyno valdą. Tada pasidarė tiltą per griovį (kaimyno valdoje) ir per lauką. Ten kur buvo tiltas, kadangi rangovas buvo žioplas, sugebėjo griovio krantus-šlaitus sugriauti. Baigus darbą liko didžiulis bardakas.