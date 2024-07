Mažo berniuko siaubo drama: mama nuvežė į mišką ir pririšo prie medžio

„Tada jam buvo liepta per valandą rankomis iš žolės išrinkti lapus, vaikas to nepadarė ir mama, nusivedusi į garažą, jį lupo – su „šlanga“ mušė per blauzdas, per kelius. Vaikas kentėjo, verkė. Tada gėriau kavą su vaiko tėvu, jis sakė, kad čia viskas normalu. Bet negalima taip elgtis su vaiku, kad ir koks būtų, jo skriausti negalima.“