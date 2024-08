Marijampolės savivaldybėje nebuvo atliktas Vyšniausko „čekiukių“ auditas: pritrūko laiko

„Tarp tarybos narių buvo du Seimo nariai. Negalėjome daryti to audito, nes jie turėjo neliečiamybės statusą. Bandžiau, tačiau pasikonsultavau su teisininkais, jie sakė, kad bus labai negerai. „Gausi per kepurę“, kaip liaudis sako. Neturėjome jokios teisės to daryti“, – Eltai teigė jis.