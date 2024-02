Malinauskas – apie lošimus: čia yra labai didelė problema, ir dalis politikų nelabai supranta situacijos

„Pagal Lietuvos rinkos dydį mes esame labai didelėj duobėj. Ir mums dabar reikia galvoti, kaip iš tos duobės ropštis. Ir jeigu politikai bejėgiškai stebės ir sakys: žiūrėkite, čia yra normalus verslas, kaip ir, nežinau, bandelių pardavimas, nes bandelės gali būti nesveika. Arba tie patys sekso reikmenys, kur irgi galbūt gali susižaloti ką nors darydamas. Bet tai nėra taip žalinga kaip alkoholis, rūkalai arba tokios priklausomybės kaip lošiant. Tai be jokios abejonės mes turėsime dar gilesnę duobę ir toj duobėj bus mūsų draugai, artimieji, giminės ir taip toliau“, – Delfi plius tinklalaidėje „Dvi pusės“ kalbėjo S. Malinauskas.

Jam prieštaravo M. Ardišauskas, teigdamas, kad reklama neturi tokio poveikio: „Jeigu manom, kad uždraudus reklamą susitvarkys problemos su probleminiais lošėjais ar patologiniais lošėjais, na, tai naivu to tikėtis. Žmonės lošia ir kartais problemiškai lošia, na, ne dėl to, kad jie yra prisižiūrėję reklamų. Mes per dieną matome šimtus, o greičiausiai tūkstančius, reklamų. Jeigu mes būtume taip lengvai jų įtakojami, greičiausiai mes nieko neveiktume, tik žiūrėtume reklamas ir darytume tai, ką jos mums liepia.“