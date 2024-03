Lietuvos piliečiams pernai išduota daugiausiai asmens dokumentų per pastarąjį dešimtmetį

„O kodėl nepavyko to rekordo sumušti, tai dėl to, kad dėl prasidėjusio karo 2022 metais labai daug piliečių anksčiau laiko suskubo išsiimti pasus dėl įvairių priežasčių. Net ir išgyvenimo pakete buvo įrašyta, kad turi būti kelionės dokumentas“, – sakė E. Gudzinskaitė.

Asmens dokumentą galima išsiimti ir tą pačią dieną, taip pat per 5 darbo dienas, o kas neskuba – bendra tvarka per mėnesį. Gyvų eilių nebūna, laiką reikia rezervuoti. Tik asmenys su negalia, garbaus amžiaus senjorai ir tie, kam reikia dokumento tą pačią dieną gali ateiti be eilės.