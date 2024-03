Lietuvos piliečiams pernai išduota daugiausia asmens dokumentų per pastarąjį dešimtmetį

Asmens dokumentą galima išsiimti ir tą pačią dieną, taip pat per 5 darbo dienas, o kas neskuba – bendra tvarka per mėnesį. Gyvų eilių nebūna, laiką reikia rezervuoti. Tik asmenys su negalia, garbaus amžiaus senjorai ir tie, kam reikia dokumento tą pačią dieną, gali ateiti be eilės.