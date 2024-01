Lietuvos pajūriui didžiulis išbandymas: įspėja, kad situacija gali dramatiškai keistis

Anot jo, finansavimo reikia ieškoti ne tik Baltijos jūros kranto apsaugai, bet ir Kuršių marių pakrantei.

Ženklų kranto išplovimą stebime visoje Kuršių marių kranto zonoje, ten, kur krantinių nėra, matome erozijos paveiktus krantus ir dėl to išgriuvusius medžius. Be to, ten, kur krantinių nėra, Kuršių marios sparčiai artėja Preilos gyventojų namų link – jau pasiglemžta keliasdešimt metrų kranto. Be to, Preilos rekreacinės zonos kranto ruožas yra priskirtinas prie ekstremalios situacijos.