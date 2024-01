Lietuva ruošiasi naujai realybei: Rusijos ir NATO karas būtų kitoks nei Ukrainoje

Ar karas Lietuvoje jau tikrai yra tik laiko klausimas, ar Rusija ryšis pulti NATO šalis?





„Blogi scenarijai visada buvo dėl to, kad gali nepavykti Ukrainoje, dėl to, kad Rusijos pajėgos gali elgtis kitaip. Aš jau susirinkau savo porciją kankorėžių kalbėdamas apie blogus scenarijus. Bet apie juos reikia kalbėti, tačiau tai nereiškia, kad tie blogi scenarijai yra neišvengiami. Todėl žvalgybos vertinimas yra be galo svarbus, kuris sako, kad mums, Lietuvai, artimiausiu laikotarpiu tos karinės tiesioginės grėsmės tikimybė išlieka maža.