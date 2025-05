Lietuva neleis kirsti oro erdvės į Pergalės dienos minėjimą Maskvoje vykstantiems Europos lyderiams

Nausėda patvirtino, kad Lietuva uždarys oro erdvę į Maskvą vyksiantiems politikams

Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino, kad Lietuva neleis kirsti oro erdvės į Pergalės dienos minėjimą Maskvoje vyksiantiems Serbijos ir Slovakijos lyderiams, skelbia portalas 15min. Pasak šalies vadovo, toks sprendimas priimtas dėl saugumo, o atsakomybė dėl to tenka agresiją Ukrainoje tęsiančiai Rusijai.

„Šie sprendimai yra neigiami, jie nesuteikia teisės keliauti per Lietuvos teritoriją. Tam yra labai rimtas pagrindas“, – 15min. teigė G. Nausėda.

„Esame labai susirūpinę ir labai rimtai traktuojame visų žmonių keliones lėktuvu. O čia kalbame apie valstybių vadovus. Kas galėtų paneigti, kad esant tokiam ganėtinai aktyviam kibernetiniam fonui, kai toli gražu ne vienas lėktuvas patyrė kibernetinius trikdžius, kad kažkas neišnaudos to galimai provokacijai sudarant problemų ir rizikų šių asmenų skrydžiui per Lietuvą. Todėl atsižvelgdami į tai, kad mūsų žmonių ir visų, keliaujančių per Lietuvą, įskaitant ir valstybės vadovus, saugumas mums yra aukščiausias prioritetas, priėmėme tokį sprendimą“, – akcentavo jis.