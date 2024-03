Lietuva 20 metų NATO: virš Vilniaus centro – sąjungininkų sraigtasparniai

Renginiai ketvirtadienį

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 m. kovo pabaigos, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso narėmis. Jau 20 metų sąjungininkai kartu dirba, siekiant išsaugoti oro erdvės virš Baltijos valstybių vientisumą ir saugumą. Dabartinė Belgijos ir Prancūzijos kontingentų Šiauliuose vykdoma misija yra 64-oji nuo jos vykdymo pradžios 2004 m. Sąjungininkai prižiūri ir saugo Baltijos šalių oro erdvę 365 dienas per metus, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą.