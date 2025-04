Ledų šventėje buvo papirkinėjami rinkėjai, Darbo partija turės sumokėti beveik 30 tūkst. eurų

Pasak VRK, su Taikos koalicija į Seimą kandidatavusių asmenų sąsajas su šiuo renginiu įrodo tai, kad Ledų šventės metu vykusio koncerto scenoje kaip atlikėja pasirodė šio sąrašo atstovė Aistė Pilvelytė. Komisija nustatė, kad jai buvo sudarytos išskirtinės sąlygos pasirodyti, o tai rinkimų politinės kampanijos metu vertintina kaip politinė reklama. Be to, VRK tyrėjams pavyko išsiaiškinti, kad A. Pilvelytės ir „Vikondos grupės“ sutartis buvo sudaryta tiesiogiai, ne per renginių organizatorius, už pasirodymą jai sumokėta 14,5 tūkst. eurų. Pasak komisijos, renginyje kandidatė buvo matoma su kitais Taikos koalicijos sąraše buvusiais politikais.