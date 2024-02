LAT priėmė sprendimą dėl Pagėgių politiko Komskio sūnaus nusikalstamo bankroto bylos

Taip pat A. Komskis nuteistas už tai, kad, sudaręs bendrovei nenaudingus sandorius, išmokėjęs sau 160 000 eurų paskolą, dokumentais nepagrįsdamas bendrovės lėšų panaudojimo, už mažesnę kainą nei likutinė vertė pardavęs bendrovei priklausantį savaeigį motorinį laivą, bendrovės veiklą perkėlus ir tęsiant bendrovės „Kalibrus“, taip sumažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais, nemokėjo įmokų į valstybės biudžetą. Dėl to bendrovė „Agrolira“ tapo nemoki ir bankrutavo, taip padarė didelę turtinę žalą kreditoriams. Be to, A. Komksis nuteistas už tai, kad bendrovės „Agrolira“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma nesilaikant įstatymų, dėl to iš dalies negalima nustatyti bendrovės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.