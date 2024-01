Landsbergis: prezidentūra sustabdė ambasadorių skyrimą dėl istorijos su Bajarūnu

Jis kalbėjo, kad pavardžių paviešinimas kenkia į pareigas kandidatuojantiems diplomatams: „Tai kenkia tiems žmonėms. Jų pavardžių išviešinimai ir pasakymai, kad čia viešas svarstymas, tiems žmonėms jis kenkia. Ir tie žmonės vėliau po to taip pat prašo neminėti, nenori dalyvauti konkursuose, kai kurie šneka apie išėjimą iš sistemos dėl to, kad jie nenori tapti pingpongo kamuoliu tarp nesutariančių politikų. Dėl to aš pats neminėjau pavardžių, neketinu jų minėti, neketinu jų atskirai kažkokiu būdu svarstyti.“