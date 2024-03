Landsbergis po susitikimo su prezidentu: rasti sprendimai dėl ambasadorių

Susitikimas neužtruko

Jis nenurodė ir to, ar sutarta kandidatūra į ambasadą Varšuvoje buvo pasiūlyta Užsienio reikalų ministerijos (URM) ar prezidento.

Be to, politikas akcentavo, kad panašiai ambasadorių paskyrimai buvo sprendžiami ir anksčiau – tik esą be žiniasklaidos dėmesio ir už uždarų durų.