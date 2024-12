Kunigas įvardijo, ko labiausiai nori palinkėti Lietuvai: daugiau mums nieko ir nereikia

Tačiau man kalėdinės eglutės yra ir Kristaus simbolis. Krikščionybė iš principo yra medžio religija. Kitaip sakant, žmogus buvo suvedžiotas per Rojaus medį ir per jį įvyko žmogaus nuopuolis. Taip pat per kryžiaus medį žmogus buvo išgelbėtas. Jeigu kryžiaus medis man primena Kristaus atpirkimą ir išgelbėjimą, tai papuoštas ir įžiebtas eglės medis man primena Kristaus gimimą.