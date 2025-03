Kubilius: ES šalių resursai ilgai neatlaikytų, jeigu vyktų toks karas, koks yra Ukrainoje

Atsiliekame su tankais, artilerijos platformomis, šarvuočiais

„Kodėl 2030? Todėl, kad įvairios žvalgybos institucijos, autoritetingų žvalgybų vadovai, ar tai būtų Vokietijos ar Danijos, perspėjo, kad Rusija gali būti pasirengusi iki 2030 metų mus testuoti. Kur esam dabar, tą rodo skaičiai, ką aš sakiau, kad Rusija per 3 mėnesius pagamina daugiau ginklų negu visos NATO šalys per metus. Ir toks skirtumas, be abejo, kuria pagundą V. Putinui mus išbandyti. Todėl tuos skirtumus reikia labai greitai naikinti“, – tikino jis.