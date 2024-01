Kraupi tragedija Vilniuje privertė susimąstyti apie realią situaciją Lietuvos daugiabučiuose

Pastato ateitis – neaiški

„Šiandieną savivaldybės ekspertai su inžinieriais, jau įėję į pastatą, pamatę konstrukcijas, visas deformacijas – tokią išvadą padarė. Mes turėtume gauti ir oficialų aktą, kad name, nepaisant to, kad gaisras kai kurių laiptinių ar butų tiesiogiai nelietė, gyventi negalima dėl saugumo. Kas bus po to – kol kas pasakyti sunku“, – teigė Vilniaus meras.