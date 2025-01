Kodėl Lukašenka surengė „rinkimų“ spektaklį: politikas įvardijo fenomeną

„Manau, kad yra dėl to, kad yra išduodamos licencijos su lietuviškais numeriais ir mes žinome, kas juda per tą sieną. Kita vertus, tie žmonės, kurie nuvažiuoja, jie turi taip pat turėti tam tikrą atsparumą. Manau, kad jei jie neturi to atsparumo, tai labai greitai išaiškės. Bet mes neužkirsime tų kelių. Gal ir geriau, kad jie iš Baltarusijos atvyksta čia ir iš dalies pamato tą mūsų Lietuvą visai kitokią nei ten, gal kažko pasimoko tie žmonės“, – kalbėjo R. Motuzas.