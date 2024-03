Klimatologas jau skelbia naujausias orų prognozes: dėl kovo turi prastų žinių

„Aukštesnio slėgio laukas virš Skandinavijos pusiasalio ir Baltijos regiono yra ne tik arti žemės paviršiaus, bet gerai matomas ir 9–12 km aukštyje. Tai rodo, kad ši aukšto slėgio sistema yra labai stabili, be to blokuojanti vakarų–rytų krypties oro pernašą nuo Atlanto per Šiaurės ir Vidurio Europą toliau į rytus.