Klaipėdietis namuose garbino Putiną ir jo Rusiją, o paskui išėjo į gatvę: idėjų sėmiausi iš „TikTok“

„Arešto bausmė jam skiriama pirmą kartą, todėl teismas daro išvadą, jog yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus bausmės atlikimo ir galima jam paskirtą arešto bausmę atidėti, bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu taikant intensyvią priežiūrą“, – teismas nusprendė, kad A. turės būti savo faktinėje gyvenamojoje vietoje nuo 23 iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi, taip pat jis privalės dirbti, o netekus darbo, užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Be to, jis turės atlyginti padarytą žalą – daugiau kaip 2,5 tūkst. eurų.