Keturis šimtukus gavęs Tomas pripažino, kas jį nustebino labiausiai

Kadangi jaunuolis per pastaruosius kelerius metus dalyvavo įvairiose olimpiadose ir konkursuose, jiems besirengdamas buvo sukaupęs nemažai patirties, įgūdžių, kad jaustųsi pakankamai tvirtas savo žiniomis – paskutiniais mėnesiais ir savaitėmis prieš egzaminus per galvą nesivertė ir per daug nesimokė: „Man visada viskas ėjosi lengvai, dariau tai, kas patinka, todėl nei lankiau papildomų korepetitorių pamokų, nei naktimis prie vadovėlių sėdėjau, nei tuos namų darbus visada padarydavau – labai svarbu neperspausti savęs ir atrasti tai, kas išties patinka. Būtent to ir linkėčiau jaunesniems gimnazistams“, – sakė T. Valiūnas.