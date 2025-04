Kėdainiai: visa tiesa apie agurkus ir ką būtinai rekomenduoja pamatyti vietiniai

Šiuo metu amatų centre vyksta įvairūs užsiėmimai ir puoselėjami tradiciniai amatai, tačiau pats J. Arneto namas įdomus ir dėl išlikusių unikalių detalių. Pavyzdžiui, name iki šiol galima apžiūrėti vyrenę, tai kaminas, į kurį galima įeiti, jame buvo gaminamas maistas. Name taip pat galima apžiūrėti ir dar XVII a. įrengtą tualetą, kuris tuo metu buvo labai neįprasta inovacija to meto gyvenamuosiuose pastatuose.