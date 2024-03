Karo kvaitulys Rusijoje pasiekė pavojingą ribą: mano, kad Putinas gali daryti ką tik nori

Be to, V. Putinas jau leido suprasti, kad kita priežastis jo režimo jau nebaugina. Po to, kai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas prabilo, kad esą viskas yra įmanoma, įskaitant „Vakarų karinę intervenciją“, t.y. karių siuntimą į Ukrainą, jei pavyzdžiui, rusai pralaužtų frontą, iš Rusijos iš pradžių spendė tyla. Bet po „rinkimų“ įsidrąsinęs V. Putinas atsainiai patikino, kad tai jo nebaugina, nes „fronte jau girdėti kalbant prancūziškai ir angliškai“.