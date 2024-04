Karo ekspertų prielaida: rusai ruošiasi dar vienai smūgių bangai

Maža to, Pentagonas patvirtino papildomą 6 mlrd. JAV dolerių vertės paramą Ukrainai (amunicijos, atsarginių dalių ir kitų komponentų papildymas Ukrainai perduotoms „Patriot“ oro gynybos sistemoms). Be to, viešuose šaltiniuose pasirodė informacija, kad Ukrainai dar iki didžiojo paramos paketo patvirtinimo slaptai galėjo būti perduota 300 km nuotolio 100 vnt. ATACMS raketų.