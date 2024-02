Karo ekspertai: tai yra tiesioginė grėsmė NATO pajėgų ir logistikos mobilumui

Geopolitiniame fronte ir toliau neliūdna

Tačiau net ir po to iš Lenkijos valdžios daug iniciatyvos nėra: derybos siūlomos tik už mėnesio, kovo 28 d., nors Ukrainos delegacija jau buvo paprašiusi susitikimo penktadienį. Maža to, nuo kovo 1 d. fermeriai pradeda blokuoti ir Lietuvos – Lenkijos pasienį, o Lietuvoje taip pat pasirodė raginimų blokuoti Suvalkų koridorių.

Tai yra tiesioginė grėsmė NATO pajėgų ir logistikos mobilumui, užtikrinant rytinio Aljanso flango saugumą. Be to, Lenkijos ūkininkai grasina užblokuoti ir vieną iš svarbesnių pasienio kontrolės punktų su Vokietija. Taigi, karinė ir humanitarinė pagalba gali strigti dar net nepasiekusi Lenkijos, o ką jau kalbėti apie bendrąją logistiką. Kitos logistinės alternatyvos miglotos – Slovakija ir Vengrija kategoriškai atsisako remti Ukrainą, o Rumunija yra per sunkus variantas logistikai.