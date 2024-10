Karo ekspertai: rusais tikėti – savęs negerbti

Į orą pakeltas šaudmenų sandėlis. Atsižvelgiant į tai, kad kariniame oro uoste bazuojasi „Su34“, tikėtina, kad be kitos ginkluotės į orą teleportuoti KAB (užvakar Briansko sr. sunaikintame sandėlyje taip pat buvo KAB).

Pastarųjų problema kontaktinėje linijoje tik didėja. Per vakar rusai panaudojo 160 KAB, kai per rugsėjo mėnesį vienos dienos vidurkis – 112 bombų, o daugiausia per vieną dieną rugsėjį smūgiuota 146 KAB.