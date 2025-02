Karo ekspertai: po rekordinių gruodžio žemumų, ukrainiečiai atsitiesė

„Smūgių raketomis intensyvumas sumažėjo (224 vs 116), tačiau agresorius išlaikė „tradiciją“ kompleksinius smūgius vykdyti kas dvi savaites. Tikėtina, tam įtaką daro Rusijos gynybos pramonės raketų gamybos pajėgumas. Tuo tarpu dronų atakų dinamika pasiekė per pastarąjį pusmetį nematytas aukštumas (1885 vs 2569). Sunku pasakyti, ar taip ženkliai išaugo agresoriaus gamybos mastai, ar visgi tai daugiau yra rusų logistinių pajėgumų pristatyti jau pagamintą produkciją įrodymas“, – galimas versijas socialinėje erdvėje kėlė karo ekspertai.