Karjeros konsultantas apie paauglių patiriamas psichologinio spaudimo problemas: tėvai protingėja, socialinės medijos aršėja

Taip. Švietimo sistema labai prie to spaudimo prisideda. Todėl daug vaikų įsivaizduoja, kad maždaug 10-oje klasėje ateina laikas, kada jie turi tą vienintelį gyvenimo šansą pasirinkti. Ir jeigu tas pasirinkimas nebus geras, tai tada jau ir „šakės“ visam gyvenimui. Tokiais atvejais mėginu jiems padėti pamatyti platesnę perspektyvą, kad jie neatsidurtų it kokiame tunelyje, iš kurio yra tik vienintelis išėjimas. Sakau, paklauskite savo tėvų, ar jie planavo dirbti ar užsiimti tuo, ką veikia dabar, kada jiems buvo tiek metų, kaip jums dabar. O paklausus paaiškėja, kad 80 proc. niekada neplanavo veikti to, ką dabar veikia. T. y. galima įtarti, kad dabartinė tėvų veikla yra visiškai nesusijusi su buvusiomis studijomis ar kitu išsimokslinimu. Todėl man ir yra baisus tas tunelis, į kurį jaunas žmogus patenka ir turi apsispręsti „arba, arba“. Ir netikiu, kad mokyklos dešimtokas gali pasirinkti teisingai, bet tą padaryti yra verčiamas.