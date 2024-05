Kandidatus įvertinęs Kontrimas: aš visiškai nepulčiau to Vaitkaus

Pastarąją savaitę visuomenės dėmesį kaustė ne vieni debatai, kurių metu kritikos dėl savo retorikos sulaukė kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. „Gal tai ir nuskambės kontroversiškai, bet kaip Kontrimui man kontroversijos visai ok. Žiūrėkite, aš visiškai nepulčiau to Vaitkaus. Dėl to, kad jis atstovauja net ne tūkstančio, o nežinau kiek tūkstančių Lietuvos žmonių, gyventojų mąstymą. Mes turėtume kelti klausimą, ką daryti po to, kai baigsis tie rinkimai, o Vaitkus nueis į istoriją. Kaip dirbti su ta bendruomene, su tais žmonėmis, kurie šitaip mąsto, nes Vaitkus yra įstrigęs kokiais 20-30 metų atgal. Jis kalba to pačiom frazėm, tais pačiais terminais, kurie buvo tais metais. Prieš dvidešimt metų ir mes galvojome, kad Rusijoje bus demokratija“, – kalbėjo L. Kontrimas, tačiau pridūrė, kad „sveikesnio proto“ žmonės ir tuo metu neturėjo jokių vilčių Rusijai.