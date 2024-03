Kalėjimo vadovai kaip reikiant persistengė, todėl valstybė turės atlyginti žalą

Skųsdamasis teismui Edgaras V. pažymėjo, kad įkalinimo įstaigos administracija savo neveikimu pažeidė Bausmių vykdymo kodekse numatytus reikalavimus, apribojo jo teisę į pasimatymus su šeimos nariais, giminaičiais, draugais, skambinti telefonu (per savaitę buvo leidžiama paskambinti tik 2 kartus po 15 minučių), apsipirkti parduotuvėje (buvo nustatytas limitas apsipirkti per mėnesį už 114 Eur, prekių asortimentas apribotas), be to jam nebuvo suteiktas darbas – esą jam paskirta per trumpa terminuota laisvės atėmimo bausmė.