Kairys nepaskyrė Valotkos Kalbos inspekcijos vadovu

„Kalbant apie mano ir pono Valotkos asmenį mes pagarbiai ir žmogiškai bendraujame, to nereikėtų nurašyti asmeniškumams. O kad ponas Valotka prikrėtė įvairiausių dalykų ir tikrai elgėsi ne taip, kaip turėtų elgtis įstaigos vadovas – yra faktas. Jeigu jo darbo kokybė būtų tenkinusi – turėjau galimybę pratęsti ponui Valotkai pareigas be konkurso, bet to nepadariau“, – sakė S. Kairys.